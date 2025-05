PANDA

Panda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

ИмеPANDA

Място в класиранетоNo.1973

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане807,994,351

Максимално предлагане888,888,888

Общо предлагане888,875,758

Скорост на циркулация0.9089%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.03023126779915948,2024-03-30

Най-ниска цена0.000152185415149597,2024-06-18

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеPanda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.