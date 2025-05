PAIN

Pain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

ИмеPAIN

Място в класиранетоNo.1225

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)23.16%

Циркулиращо предлагане4,999,956.978858

Максимално предлагане10,000,000

Общо предлагане9,999,956.978858

Скорост на циркулация0.4999%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена25.482911408254285,2025-02-20

Най-ниска цена1.0365077869161154,2025-04-07

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеPain, for lack of a better word, is good. Pain is right. Pain works. Pain clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Pain, in all of its forms—physical, mental, emotional, financial—has marked the upward surge of humankind. NO PAIN, NO GAIN.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.