PAINT

MurAll is an on-chain digital collaborative mural/canvas/wall that anyone anywhere in the world can draw on, without restrictions on what you can draw. A neutral place that doesn’t filter, censor or stop any drawing. A place for true freedom of speech through art.

ИмеPAINT

Място в класиранетоNo.2819

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане9,258,413,166

Максимално предлагане22,020,096,000

Общо предлагане22,017,000,000

Скорост на циркулация0.4204%

Дата на издаване2021-02-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00592449,2021-03-14

Най-ниска цена0.000007357303637215,2025-04-21

Публичен блокчейнETH

ВъведениеMurAll is an on-chain digital collaborative mural/canvas/wall that anyone anywhere in the world can draw on, without restrictions on what you can draw. A neutral place that doesn’t filter, censor or stop any drawing. A place for true freedom of speech through art.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.