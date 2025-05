PAID

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

ИмеPAID

Място в класиранетоNo.1044

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане497,987,683.25

Максимално предлагане594,717,456

Общо предлагане589,686,914.6

Скорост на циркулация0.8373%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена6.38388509,2021-02-18

Най-ниска цена0,2021-06-16

Публичен блокчейнBASE

Сектор

Социални медии

