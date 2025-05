PACK

HashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

ИмеPACK

Място в класиранетоNo.3669

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане0

Общо предлагане1 000 000 000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2024-05-23 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0,015 USDT

Рекорд за всички времена0.08582584139142052,2024-12-06

Най-ниска цена0.014820931826279039,2025-04-07

Публичен блокчейнHBAR

ВъведениеHashPack is the leading wallet in the Hedera Hashgraph ecosystem, targeted to new and existing users in web3, and with the objective of offering the best user experience in web3. HashPack services 95% of the active users on Hedera, integrates with 95% of dApps and in general leads the way with regards to ecosystem activity and innovation.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.