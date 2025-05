PAAL

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

ИмеPAAL

Място в класиранетоNo.301

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.37%

Циркулиращо предлагане971,986,513.8174491

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.9719%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.8629845256356732,2024-03-11

Най-ниска цена0.000045882830722914,2023-07-24

Публичен блокчейнETH

ВъведениеPaal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.