P3D

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

ИмеP3D

Място в класиранетоNo.1888

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане501,758,127

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане784,237,075

Скорост на циркулация0.5017%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.03480650841565348,2024-01-03

Най-ниска цена0.001425779995600076,2025-03-14

Публичен блокчейнP3D

ВъведениеLayer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.