OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

ИмеOSAK

Място в класиранетоNo.438

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане750,869,738,630,302

Максимално предлагане1,000,000,000,000,000

Общо предлагане761,459,789,745,212

Скорост на циркулация0.7508%

Дата на издаване2024-04-23 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000000434739531381,2024-04-08

Най-ниска цена0.000000000230262745,2023-04-23

Публичен блокчейнETH

ВъведениеBringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.