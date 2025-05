ORDER

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

ИмеORDER

Място в класиранетоNo.785

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.71%

Циркулиращо предлагане252,127,507.64

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.2521%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.3760795578853937,2025-01-22

Най-ниска цена0.07981466770924103,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

