OPAIUM

Opaium is a music label operating as a DAO (Decentralized Autonomous Organization), leveraging governance to make collective decisions on signing artists, defining terms, managing distribution, streaming, handling rights, and more. Tokens in the developer wallet will be allocated for the DAO treasury.

ИмеOPAIUM

Място в класиранетоNo.

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0

Циркулиращо предлагане--

Максимално предлагане0

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена,

Най-ниска цена,

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеOpaium is a music label operating as a DAO (Decentralized Autonomous Organization), leveraging governance to make collective decisions on signing artists, defining terms, managing distribution, streaming, handling rights, and more. Tokens in the developer wallet will be allocated for the DAO treasury.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.