OOKI

Ooki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

ИмеOOKI

Място в класиранетоNo.2253

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане13,716,000,000

Максимално предлагане13,835,000,000

Общо предлагане13,835,000,000

Скорост на циркулация0.9913%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.06397283925418838,2021-12-24

Най-ниска цена0.000019243244734465,2025-05-27

Публичен блокчейнETH

ВъведениеOoki is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking. Ooki Protocol allows anyone to build applications that enable lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. Ooki is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.