OpenOcean is the DeFi & CeFi full aggregator. OpenOcean finds the best price, no additional fees, and lowest slippage for traders on aggregated DeFi and CeFi by applying a deeply optimized intelligent routing algorithm. Besides the aggregation of swaps, OpenOcean will continue to aggregate derivative, yield, lending, and insurance products and launch its own combined margin products and intelligent wealth management service.

ИмеOOE

Място в класиранетоNo.3753

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване2021-07-12 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.02994721,2021-09-02

Най-ниска цена0.003029375907191742,2025-05-05

Публичен блокчейнBSC

