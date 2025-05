ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

ИмеONG

Място в класиранетоNo.420

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.91%

Циркулиращо предлагане415,363,399.4414432

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.4153%

Дата на издаване2019-08-23

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път1.43 USDT

Рекорд за всички времена4.59254,2018-09-28

Най-ниска цена0.0393381415969,2020-03-13

Публичен блокчейнONT

