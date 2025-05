ONEFINITY

OneFinity is an EVM-compatible Sovereign Shard: Interchain Innovation, Limitless Expansion, Infinite Scale. Amplify Ethereum’s potential through OneFinity, achieving innovation to the power of X.

ИмеONEFINITY

Място в класиранетоNo.2488

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане4,371,636

Максимално предлагане25,546,534

Общо предлагане25,543,088

Скорост на циркулация0.1711%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.8603523055868307,2024-03-14

Най-ниска цена0.03333785028570584,2025-04-07

Публичен блокчейнEGLD

ВъведениеOneFinity is an EVM-compatible Sovereign Shard: Interchain Innovation, Limitless Expansion, Infinite Scale. Amplify Ethereum’s potential through OneFinity, achieving innovation to the power of X.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.