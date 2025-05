ONDOAI

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Име

Място в класиранетоNo.2017

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,08%

Циркулиращо предлагане1 000 000 000

Максимално предлагане0

Общо предлагане1 000 000 000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00961633659193479,2025-01-24

Най-ниска цена0.000877371352215179,2025-05-10

Публичен блокчейнETH

