OBT

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

ИмеOBT

Място в класиранетоNo.675

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.39%

Циркулиращо предлагане3,100,000,000

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.31%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.03263069868224823,2025-03-14

Най-ниска цена0.007565967486990499,2025-02-18

Публичен блокчейнARB

