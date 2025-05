OBI

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

ИмеOBI

Място в класиранетоNo.1790

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.02%

Циркулиращо предлагане1,119,180,800

Максимално предлагане2,000,000,000

Общо предлагане2,000,000,000

Скорост на циркулация0.5595%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.0798735346925323,2023-05-29

Най-ниска цена0.001038789473368949,2025-04-20

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеOrbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.