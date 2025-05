O4DX

OrangeDX is a pioneering first-generation Bitcoin DeFi hub, dedicated to providing a multifaceted platform that empowers users to engage in trading, swapping, securing, and launching BRC20 and bridged EVM tokens. Their comprehensive suite of services also extends to borrowing and lending, ensuring a holistic DeFi experience for the users.

ИмеO4DX

Място в класиранетоNo.3680

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане100 000 000

Общо предлагане100 000 000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.22924828488090054,2024-05-30

Най-ниска цена0.001711713269752448,2025-05-26

Публичен блокчейнBRC20

ВъведениеOrangeDX is a pioneering first-generation Bitcoin DeFi hub, dedicated to providing a multifaceted platform that empowers users to engage in trading, swapping, securing, and launching BRC20 and bridged EVM tokens. Their comprehensive suite of services also extends to borrowing and lending, ensuring a holistic DeFi experience for the users.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.