Nya, the playful sound of cats and catgirls from Japanese culture that brings us all together! Nya isn't just a meme; it's a symbol of happiness, love, and connection. When you say "Nya", you're tapping into a cosmic force that unites humans, aliens, celestials alike.

Място в класиранетоNo.1473

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане35,234,152,874,088

Максимално предлагане99,999,999,999,999

Общо предлагане36,830,944,682,952.2

Скорост на циркулация0.3523%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000001067377860165,2024-09-01

Най-ниска цена0.000000042725036088,2024-09-06

Публичен блокчейнBSC

