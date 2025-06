NURA

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Място в класиранетоNo.1291

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,06%

Циркулиращо предлагане5 273 800 000

Максимално предлагане10 000 000 000

Общо предлагане10 000 000 000

Скорост на циркулация0.5273%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.002280932236681356,2025-06-20

Най-ниска цена0.000792593965744128,2025-06-22

Публичен блокчейнETH

