The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

Място в класиранетоNo.621

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.45%

Циркулиращо предлагане181,812,510.458333

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.3636%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.5833504864798207,2024-11-15

Най-ниска цена0.06997757451302891,2025-02-16

Публичен блокчейнSUI

