NKN

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

ИмеNKN

Място в класиранетоNo.752

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.04%

Циркулиращо предлагане788,191,587.2083234

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане788,191,587.2083234

Скорост на циркулация0.7881%

Дата на издаване2018-05-28 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.0024 USDT

Рекорд за всички времена1.48332395,2021-04-09

Най-ниска цена0.00641054097117,2020-03-13

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

