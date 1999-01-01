NIGHT

Midnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.

ИмеNIGHT

Място в класиранетоNo.

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0

Циркулиращо предлагане--

Максимално предлагане0

Общо предлагане24,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена,

Най-ниска цена,

Публичен блокчейнADA

ВъведениеMidnight is a new generation of blockchain, developed by Charles Hoskinson - the cofounder of Ethereum and founder of Cardano, that uses zero-knowledge (“ZK”) proof technology to offer utility without compromising data protection or ownership, enabling applications that safeguard user, commercial, and transaction data and metadata. The Midnight protocol combines the use of a ZK proofs-based, public-private dual-state ledger architecture to protect data, with a composite, dual-component tokenomics design to protect metadata.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.

БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърсиGOLDEarnСъбития
Още
MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
Търсене
Любими
NIGHT/USDT
Midnight
----
--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (NIGHT)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Информация
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Пазарни сделки
Спот
Отворени поръчки (0)
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
NIGHT/USDT
--
--
‎--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (NIGHT)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Информация
Отворени поръчки (0)
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
Loading...