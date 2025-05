NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

ИмеNFE

Място в класиранетоNo.2660

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.13%

Циркулиращо предлагане104,375,043.61457054

Максимално предлагане900,000,000

Общо предлагане899,599,999.28

Скорост на циркулация0.1159%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.35603402476610446,2024-03-21

Най-ниска цена0.001200509998647321,2025-05-27

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

