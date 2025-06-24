NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Място в класиранетоNo.636

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)4.81%

Циркулиращо предлагане215,000,000

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.215%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.83373560557428,2025-06-24

Най-ниска цена0.18424447847964207,2025-09-30

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

