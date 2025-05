NEUR

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

ИмеNEUR

Място в класиранетоNo.1774

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.41%

Циркулиращо предлагане912,295,162.1602

Максимално предлагане0

Общо предлагане999,795,162.1602

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.07910511347817298,2025-01-08

Най-ниска цена0.001765555651082666,2025-05-25

Публичен блокчейнSOL

Сектор

Социални медии

