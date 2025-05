NAVX

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

ИмеNAVX

Място в класиранетоNo.677

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)9,67%

Циркулиращо предлагане576 047 447,17

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане1 000 000 000

Скорост на циркулация0.576%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.4215575252595851,2024-03-29

Най-ниска цена0.029139384042176107,2025-04-03

Публичен блокчейнSUI

