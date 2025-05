NAI

Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI.

ИмеNAI

Място в класиранетоNo.3654

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,00

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане9.554.519.024,23

Общо предлагане3.943.869.497

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.07674626545446994,2024-04-19

Най-ниска цена0.001646567425682566,2025-03-11

Публичен блокчейнAVAX_CCHAIN

ВъведениеNuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.