NAC

NA Chain is a "born for application" Web3.0 basic public chain, the first heterogeneous composite chain model, supporting a variety of consensus algorithms to achieve application development, dedicated chain, massive parallel computing and constant low cost of the fee. The original N++ programming language allows developers to quickly master and more efficiently complete their own interactive system development. NA DNS decentralized domain name system, DFS decentralized file storage system, DWeb decentralized webpage system, and NA's unique NVM virtual machine will satisfy the full-stack decentralized development of all kinds of on-chain applications, and open a brand new Web3.0 entrance to the blockchain world.

ИмеNAC

Място в класиранетоNo.5217

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане75,000,000

Общо предлагане16,567,201

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване2021-07-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път1 USDT

Рекорд за всички времена7.260822244053556,2022-11-07

Най-ниска цена0.08783150774519138,2024-12-25

Публичен блокчейнNAC

Сектор

Социални медии

