MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Място в класиранетоNo.44

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0005%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.05%

Циркулиращо предлагане1,039,501,066

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане5,264,317,858.42

Скорост на циркулация0.1039%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.9597770942123245,2025-09-18

Най-ниска цена0.03524461750801544,2025-07-03

Публичен блокчейнMEMECORE

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.

