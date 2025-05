MYX

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

ИмеMYX

Място в класиранетоNo.1162

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)24.40%

Циркулиращо предлагане92,067,374

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.092%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.1192442282953195,2025-05-06

Най-ниска цена0.06361973139704283,2025-05-22

Публичен блокчейнBSC

