We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

Място в класиранетоNo.398

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане26,602,958,863.10265

Максимално предлагане30,000,000,000

Общо предлагане27,802,958,863.1027

Скорост на циркулация0.8867%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.07053784,2021-04-02

Най-ниска цена0.000161802782004,2020-03-13

Публичен блокчейнBSC

