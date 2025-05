MTV

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

ИмеMTV

Място в класиранетоNo.1909

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане3,587,369,426.402686

Максимално предлагане0

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-04-09 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.006 USDT

Рекорд за всички времена0.029173896178550714,2021-10-27

Най-ниска цена0.000147627103478,2020-03-13

Публичен блокчейнETH

