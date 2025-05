MTRG

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

ИмеMTRG

Място в класиранетоNo.1540

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.52%

Циркулиращо предлагане32,276,310

Максимално предлагане0

Общо предлагане48,890,067

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2020-07-15 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.5 USDT

Рекорд за всички времена33.5469599,2021-03-27

Най-ниска цена0.0701748610505359,2025-04-07

Публичен блокчейнMTRG

