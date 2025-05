MRMINT

Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless.

ИмеMRMINT

Място в класиранетоNo.961

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,03%

Циркулиращо предлагане349 855 660

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане1 000 000 000

Скорост на циркулация0.3498%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.7643363391184324,2024-08-30

Най-ниска цена0.03952877227290623,2025-05-09

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеMr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.