Metaplex is an open source protocol for the creation and use of digital assets on the Solana blockchain. The Metaplex Program Library (MPL) provides developers with on-chain utilities for building Metaplex NFTs, metaverses, and gaming applications. MPLX is the governance token of the Metaplex protocol and the Metaplex DAO. MPLX holders ultimately control the modification of the programs in the MPL through governance over the Metaplex DAO.

