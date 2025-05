MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

ИмеMORPHO

Място в класиранетоNo.142

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)4.49%

Циркулиращо предлагане272,553,151.2373565

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.2725%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.172571665276972,2025-01-17

Най-ниска цена0.7098719962197908,2024-11-25

Публичен блокчейнETH

ВъведениеMorpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.