Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Място в класиранетоNo.42

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0007%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)4.32%

Циркулиращо предлагане3,364,694,382.8368406

Максимално предлагане6,219,316,795

Общо предлагане6,219,316,794.99

Скорост на циркулация0.541%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.5050548504148984,2024-04-08

Най-ниска цена0.3136311821650813,2023-10-18

Публичен блокчейнETH

