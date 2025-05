MNTL

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

ИмеMNTL

Място в класиранетоNo.1825

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане2,196,589,357.411319

Максимално предлагане∞

Общо предлагане2,207,056,698.051615

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.2255090879759459,2022-05-10

Най-ниска цена0.000345582348514975,2025-05-01

Публичен блокчейнMNTL

