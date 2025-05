MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

ИмеMLN

Място в класиранетоNo.799

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)303.43%

Циркулиращо предлагане2,967,315.06865754

Максимално предлагане∞

Общо предлагане2,967,934.68432946

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2020-07-03 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена270.0450134277344,2018-01-04

Най-ниска цена1.79671464105,2020-03-13

Публичен блокчейнETH

