MKR

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

ИмеMKR

Място в класиранетоNo.3195

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0002%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане1,000,000

Общо предлагане870,827.47

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване2017-01-30 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена6339.02421815,2021-05-03

Най-ниска цена21.059799194335938,2017-01-30

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

