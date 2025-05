MIRAI

Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.

ИмеMIRAI

Място в класиранетоNo.3192

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0

Циркулиращо предлагане--

Максимално предлагане999,999,907.52

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.02890818312812793,2025-05-17

Най-ниска цена0.017457722661183835,2025-05-19

Публичен блокчейнSOL

Сектор

Социални медии

