Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Място в класиранетоNo.167

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.09%

Циркулиращо предлагане1,233,946,206.8400393

Максимално предлагане∞

Общо предлагане1,233,946,206.8400393

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена9.91409787,2021-06-01

Най-ниска цена0.1843438787838266,2025-04-09

Публичен блокчейнMINA

