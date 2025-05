MF

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

ИмеMF

Място в класиранетоNo.2772

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане614,033,258.18

Максимално предлагане1,500,000,000

Общо предлагане1,500,000,000

Скорост на циркулация0.4093%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.061295368195924654,2022-04-14

Най-ниска цена0.000033149154696201,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеMetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.