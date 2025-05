ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

ИмеME

Място в класиранетоNo.291

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)10,69%

Циркулиращо предлагане150.035.452,59034

Максимално предлагане1.000.000.000

Общо предлагане999.999.173,210903

Скорост на циркулация0.15%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена13.238140041584465,2024-12-10

Най-ниска цена0.7184464093072205,2025-04-07

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеTotal Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.