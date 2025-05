METAHERO

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

ИмеMETAHERO

Място в класиранетоNo.1287

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане5,095,643,290

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане9,766,213,274

Скорост на циркулация0.5095%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.25184993363636166,2021-12-03

Най-ниска цена0.00028889800020885,2024-12-17

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеMetahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.