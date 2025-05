MEME

Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.

ИмеMEME

Място в класиранетоNo.367

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.07%

Циркулиращо предлагане45,837,552,943.34105

Максимално предлагане69,000,000,000

Общо предлагане69,000,000,000

Скорост на циркулация0.6643%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.08157502509617519,2023-11-03

Най-ниска цена0.001385907968760699,2025-04-16

Публичен блокчейнETH

ВъведениеMemecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.