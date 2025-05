MBL

【MBL】MovieblocMovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

ИмеMBL

Място в класиранетоNo.588

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.03%

Циркулиращо предлагане18,491,887,214

Максимално предлагане30,000,000,000

Общо предлагане30,000,000,000

Скорост на циркулация0.6163%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0.0012 USDT

Рекорд за всички времена0.04599472,2021-04-02

Най-ниска цена0.000767721148402,2020-03-13

Публичен блокчейнONT

Сектор

Социални медии

