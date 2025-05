MA

The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.

Място в класиранетоNo.2158

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.28%

Циркулиращо предлагане186,993,056

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.3739%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.021939135615429286,2025-02-20

Най-ниска цена0.001740758610759852,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

