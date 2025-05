MAS

Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

Място в класиранетоNo.4125

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,030,280,595.924

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.14257587712244194,2024-05-04

Най-ниска цена0.01900021603007096,2025-05-26

Публичен блокчейнMAS

Сектор

Социални медии

